Beckhams Versuch bei Guardiola

Pep Guardiola hat ein Job-Angebot von Inter Miami abgelehnt. Laut einem Bericht des ‚Mirror‘ wollte Mitbesitzer David Beckham den Star-Coach unbedingt für seinen Klub gewinnen. Der Katalane habe jedoch kein Interesse daran, zur kommenden Saison das Team um seinen ehemaligen Barça-Schützling Lionel Messi (38) zu übernehmen.

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Guardiola verlässt Manchester City in diesem Sommer nach zehn erfolgreichen Jahren. Der 55-Jährige ist allerdings entschlossen, sich eine Auszeit vom Fußball zu nehmen und nicht zeitnah die nächste Aufgabe anzutreten. Inter Miamis Suche nach einem Nachfolger für Javier Mascherano, der im April aus persönlichen Gründen zurückgetreten war, geht also weiter.