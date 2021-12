Borussia M’gladbach: Die Topelf des Jahrtausends

Tor & Verteidigung

Zwar brachte Gladbach mit Marc-André ter Stegen einen der besten Keeper der Welt heraus. Sein Nachfolger Yann Sommer steht ihm aber in Nichts nach. Seit 2014 ist der Schweizer der große Rückhalt der Borussia und zählt selbst zu den Besten seiner Zunft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon 287 Mal spielte Tony Jantschke für Gladbach. Und auch wenn das zuverlässige Eigengewächs nicht immer zum Stammpersonal zählte, hat es sich seinen Platz in der Elf des Jahrtausends redlich verdient. Der lebensfrohe Brasilianer Dante brachte einst Stabilität in schwierigen Zeiten, Oscar Wendt hielt in 305 Partien die Knochen für die Borussia hin.

Mittelfeld

Granit Xhaka reifte am Niederrhein zum Top-Sechser. Patrick Herrmann absolvierte bereits 377 Spiele für seinen Heimatklub und belegt damit umgeben von zahlreichen Legenden aus früheren Zeiten Rang sieben der ewigen Rangliste. Juan Arango zauberte mit dem vielleicht besten linken Fuß der Klubgeschichte in seinen fünf Jahren in Gladbach Traumtore in Serie ins Netz, Marco Reus wurde 2012 als Gladbacher Deutschlands Fußballer des Jahres und der aktuelle Kapitän Lars Stindl ist mit 72 Treffern der beste Gladbacher Torschütze seit 2000.

Angriff

Nur ein Tor weniger erzielte Zauberfuß Raffael, der zwischen 2013 und 2020 die Fans im Borussia-Park verzückte. Arie van Lent war da ein ganz anderer Spielertyp. 2001 schoss der Sturmhüne die Fohlen zum Aufstieg und traf anschließend auch in der Bundesliga regelmäßig.

Weitere erfolgreiche Stürmer wie Oliver Neuville, Max Kruse oder Alassane Plea sollen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben.

Die Gladbach-Elf des Jahrtausends

Weitere Jahrtausend-Teams