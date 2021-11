AC Mailand: Die Topelf des Jahrtausends

Torwart & Verteidigung

Nach zwei Leihjahren spielte Dida acht Saisons für Milan und gewann zweimal die Champions League. 2003 war er im Finale gegen Juventus (3:2 n.E.) mit drei gehaltenen Elfmetern sogar der Held. Heute ist der Brasilianer Milans Torwarttrainer.

Gleich fünfmal gewann Paolo Maldini Europas wichtigsten Vereinswettbewerb und ist obendrein mit unfassbaren 901 Einsätzen Rekordspieler der Lombarden. An seiner Seite verteidigten jahrelang Alessandro Nesta und *Cafú, die drei WM-Titel auf sich vereinen. Thiago Silva** war wichtiger Bestandteil der bislang letzten Meistermannschaft im Jahr 2011.

Mittelfeld

Das gesamte Mittelfeld dieser Elf stand im Champions League-Endspiel 2007 gegen den FC Liverpool (2:0) auf dem Feld. Andrea Pirlo glänzte als Spielmacher vor der Abwehr, der vierfache Titelträger Clarence Seedorf bestach mit Eleganz wie Dynamik und Gennaro Gattuso räumte kompromisslos auf.

Herz jener Mannschaft war jedoch der Brasilianer Kaká, der in jenem Jahr sogar mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet wurde. Zehn Tore in 13 Spielen trug der Zehner zum Titel bei und blieb bis 2009. Vier Jahre später kehrte Kaká noch einmal zurück, konnte aber nicht an seine alten Glanzleistungen anknüpfen.

Angriff

Milan hatte stets besondere Torjäger. Filippo Inzaghi war etwas wie der Mister Königsklasse, doch noch bessere Torquoten weist ein anderes Duo auf: Andriy Shevchenko gewann 2004 den Ballon d’Or und traf insgesamt 175 Mal in 322 Spielen für Milan.

Zlatan Ibrahimovic ist noch heute der große Star im San Siro. Auch mit 40 Jahren lehrt er den Verteidigern noch das Fürchten. 2011 wurde Ibra mit Milan Meister. Dieses Kunststück soll nun wiederholt werden. Aktuell liegen die Rossoneri auf dem geteilten ersten Tabellenplatz. Zeit also, neue Legenden zu schreiben.

