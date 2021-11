Manchester United: Die Topelf des Jahrtausends

Torwart & Verteidigung

Zwischen den Pfosten steht ein Niederländer. Edwin van der Sar hat seine Spuren in der Geschichte von Manchester United hinterlassen. Der schlaksige Torhüter feierte mit den Red Devils vier Meisterschaften und den bislang letzten Erfolg in der Königsklasse 2008. Seither kam niemand an seine Erfolge ran.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Abwehr besteht aus wahren Legenden. Mit Gary Neville verteidigt rechts hinten ein Teil der Neville-Brüder. Die restliche Viererkette machen die Champions League-Helden von 2008 aus. Nemanja Vidic, der damalige Kapitän Rio Ferdinand und Publikumsliebling Patrice Evra komplettieren die Verteidigungslinie der Topelf.

Mittelfeld

Im Mittelfeld gibt es zahlreiche Namen, die es verdient hätten, in der Jahrtausendelf erwähnt zu werden. Park Ji-Sung oder Roy Keane sucht man nur deshalb vergebens, weil mit Paul Scholes in der Zentrale eine absolute Vereinsikone aufgeboten wird.

Auf dem linken Flügel hat Nani das Nachsehen gegenüber Ryan Giggs. Der Waliser durchlief die Jugendabteilungen bei United, wurde dort zum Profi und spielte seine gesamte Profikarriere (941 Pflichtspiele) für den Traditionsklub aus Manchester. Im rechten Mittelfeld steht David Beckham in der Formation, der vor allem aufgrund seiner grandiosen Flanken, Ecken und Freistöße in Erinnerung bleibt.

Angriff

Mit Carlos Tevez, Robin van Persie oder aus jüngster Vergangenheit auch Marcus Rashford fehlen drei Spieler, die definitiv immer mit dem Old Trafford assoziiert werden. An Cristiano Ronaldo führt aber kein Weg vorbei. Der Portugiese entwickelte sich unter Sir Alex Ferguson zum Weltklassespieler und startete bei den Red Devils eine unvergleichliche Karriere.

Im Zentrum läuft der zweite Niederländer auf. Ruud van Nistelrooy beeindruckte während seiner Zeit in Manchester mit einer enorm hohen Trefferquote. 150 Tore in 219 Pflichtspielen sprechen für sich. Der dritte Akteur im Offensivverbund ist Wayne Rooney. Im Trikot von United erhielt Rooney, der mit 253 Treffern in 559 Spielen Rekordtorschütze des Klubs ist, 2010 den Preis als Spieler der Saison. Dazu sammelte er fünf Meistertitel, war beim Champions League-Sieg 2008 auf dem Platz und leistete seinen Beitrag zum Europa League-Erfolg 2017.

Das ist die United-Elf des Jahrtausends

Weitere Jahrtausend-Teams