FC Liverpool: Die Topelf des Jahrtausends

Tor & Verteidigung

Mit der Ankunft von Alisson 2018 kamen die Titel für Jürgen Klopps Liverpool. Alisson wurde 2019 sogar zum Welttorhüter gewählt – das hat er seinen Konkurrenten für diese Elf – Jerzy Dudek und Pepe Reina – voraus.

Ein halbes Jahr vor Alisson kam Virgil van Dijk für die Verteidiger-Rekordsumme von 85 Millionen Euro an die Anfield Road und entwickelte sich in Windeseile zum besten Abwehrmann der Welt. Zu dieser Zunft zählten auch die Champions League-Sieger von 2005, Jamie Carragher und Sami Hyypiä.

Mittelfeld

Die Vereinsikone schlechthin darf in dieser Elf natürlich nie fehlen: Steven Gerrard spielte 710 mal für den LFC und gewann zahlreiche Pokale. Aber: Der heißersehnte Ligatitel blieb der Nummer acht verwehrt. Xabi Alonso dagegen wurde nach seiner Zeit in Liverpool noch Meister in Spanien und Deutschland.

Die Premier League-Trophäe nach Hause brachten dann schließlich die Flügelstürmer Mohamed Salah und Sadio Mané, die sich bis heute in herausragender Form präsentieren. 245 Mal ließ es das Duo bislang im gegnerischen Kasten klingeln.

Angriff

Herausragende Torjäger haben Tradition in Liverpool. Eigengewächs Michael Owen gewann 2001 sogar den Ballon d’Or und hätte ohne seine zahlreichen Verletzungen wohl eine noch bessere Karriere hingelegt. Fernando Torres wurde zum Liebling der Fans und traf 81 Mal in 142 Spielen.

Eine noch bessere Quote weist Luis Suárez auf, der 82 Tore in 133 Spielen erzielte. Ein großer Titel mit Liverpool blieb aber sowohl dem Uruguayer als auch Torres verwehrt.

Das ist die Liverpool-Elf des Jahrtausends

