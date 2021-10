BVB: Die Topelf des Jahrtausends

Torwart & Verteidigung

Im Tor führt kein Weg an Roman Weidenfeller vorbei. 16 Jahre lang war der Weltmeister von 2014 in Dortmund, ging durch schwere wie durch extrem erfolgreiche Zeiten.

Gleiches gilt für Linksverteidiger-Legende Dedê, von den Fans bis heute ebenso verehrt wie der treue Lukasz Piszczek. Mats Hummels war bei den Meisterschaften von 2011 und 2012 wie heute Abwehrchef.

Mittelfeld

Als einziger Spieler bei allen drei Meisterschaften im 21. Jahrhundert war Sebastian Kehl dabei, 2011 und 2012 sogar als Kapitän. Heute ist er Leiter der Lizenzspielerabteilung, designierter Sportdirektor und somit Chef des heutigen Spielführers Marco Reus.

Ilkay Gündogan schwebte zu Dortmunder Zeiten durchs Mittelfeld, wie er es noch heute für Manchester City macht. Tomas Rosicky war als spektakulärer Spielmacher wichtiger Teil der Meistermannschaft von 2002 und Mario Götze bleibt als WM-Finaltorschütze für immer eine Legende des deutschen Fußballs.

Torjäger en masse

An hervorragenden Stürmern mangelte es dem BVB so gut wie nie. Aktuell hat man mit Erling Haaland einen der Besten der Welt im Angriff. Zu denen zählt auch Robert Lewandowski, der aber bereits in der Bayern-Elf des Jahrtausends steht und somit beim BVB seinem Nachfolger Pierre-Emerick Aubameyang die Bühne überlassen muss.

