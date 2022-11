Lewandowski holt Gold | Inter zerlegt Bologna

„Gold im Stiefel“

Zum zweiten Mal in seiner Karriere wurde Robert Lewandowski der goldene Schuh verliehen, den Preis erhält jährlich der treffsicherste Torschütze Europas. Der 34-jährige Pole erzielte vergangene Saison 35 Tore für den FC Bayern München und netzte damit häufiger als Kylian Mbappé (Paris St. Germain) und Ciro Immobilie (Lazio Rom). Die ‚Marca‘ weiß: Lewandowski hat „Gold im Stiefel“. Die ‚L’Esportiu‘ titelt „Rol d’Or“ in Anlehnung an den Ballon d’Or.

„König“ Dimarco

Die italienische Medienlandschaft feiert Inter Mailand. Die Mailänder gewannen gestern Abend mit 6:1 gegen den FC Bologna. Unter den Torschützen befand sich auch Robin Gosens, der sein erstes Serie A Tor für die Nerazzurri bejubeln durfte. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht in Doppeltorschütze Federico Dimarco „den neuen König des San Siro“. Die ‚Quotidiano Sportivo‘ schlägt in eine ähnliche Kerbe: „Gesetz Dimarco – Inter ist dritter.“ Für den Linksverteidiger waren es die Saisontore zwei und drei.

Überrascht Southgate?

Am heutigen Donnerstag gibt Gareth Southgate seinen WM-Kader bekannt. Mit dem ‚Mirror‘ und dem ‚Daily Express‘ widmen sich gleich zwei Tagesblätter der anstehenden Nominierung. Der ‚Mirror‘ wartet darauf, dass „Southgate seine Löwen für Katar“ benennt, der ‚Daily Express‘ nennt das Ganze ein „Wartespiel“. Im Aufgebot könnten sich laut Medienberichten auch Kyle Walker und Kalvin Phillips von Manchester City befinden, bei denen eine WM-Teilnahme aufgrund von Verletzungen bis zuletzt offen war.