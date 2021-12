Ungewisse Zukunft: Kein Angebot für Isco?

Isco von Real Madrid steht vor einem Dilemma. Wie die ‚as‘ berichtet, liegen dem 29-Jährigen derzeit noch keine Anfragen anderer Klubs vor, obwohl er nach der Saison ablösefrei zu haben ist. Die Königlichen planen nicht mehr mit dem Mittelfeldspieler und wollen seinen im Sommer auslaufenden Vertrag dementsprechend auch nicht verlängern. Neben dem Spanier stehen fünf weitere Profis auf der Streichliste.

Dem Bericht zufolge nahm noch kein Verein Kontakt zu Isco auf, der ab Januar dazu berechtigt ist, ohne das Einverständnis von Real mit anderen Klubs zu verhandeln. In der laufenden Spielzeit stehen für den Kreativspieler lediglich sieben Kurzeinsätze zu Buche. Bereits in den vergangenen zwei Jahren geriet Isco in Madrid mehr und mehr aufs Abstellgleis.