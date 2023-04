Medien: City-Juwel im Eintracht-Visier

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich angeblich mit der Verpflichtung eines interessanten Innenverteidigers. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Hessen ihre Fühler nach Callum Doyle ausgestreckt. Der 19-Jährige ist aktuell von Manchester City an Coventry City ausgeliehen.

Bei Coventry hat sich Doyle als Stammspieler in der zweiten englischen Liga etabliert. 40 Mal stand das Talent in der bisherigen Saison auf dem Platz. Nachdem er die gesamte Ausbildung in der Akademie von City durchlaufen hatte, wird Dolye als zukünftiger Profi-Spieler der Skyblues angepriesen. Nun mischt sich die SGE ein.

Zwei Transfermodelle

In der vergangenen Woche soll Doyle von den Frankfurter-Scouts Nicolas Becker und Dan Hargreaves genauer unter die Lupe genommen worden sein. Der Europa League-Sieger des vergangenen Jahres ziehe sowohl eine Leihe als auch den Kauf des englischen U20-Nationalspielers in Betracht.

Doyle passt wie maßgeschneidert in die Transferpolitik der Eintracht. Mit Jesper Lindström, Luka Jovic, Daichi Kamada oder Randal Kolo Muani verpflichtete man immer wieder junge Spieler mit großem Potenzial und bildete sie zu Topspielern aus.

Der Haken bei Doyle: Im Januar dehnte er seinen Kontrakt bei den Skyblues um weitere vier Jahre bis 2027 aus. Leichter umzusetzen wäre also wahrscheinlich zunächst eine Leihe. Ein weiterer Kandidat bei der Eintracht ist nach FT-Infos El Chadaille Bitshiabu (17) von Paris St. Germain, ebenfalls Linksfuß und Innenverteidiger.