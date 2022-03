City gegen United: Die Startaufgebote

In der Premier League ist Manchester City dem Startrivalen United bereits 19 Punkte enteilt. Entsprechend gestalten sich die Ambitionen der beiden Manchester Klubs vor dem heutigen Derby. Während Spitzenreiter City den FC Liverpool auf Abstand halten will, kämpft United mit dem FC Arsenal und West Ham United um den letzten direkten Champions League-Platz. Schon vor der Partie stand fest, dass das Spitzenspiel ohne Superstar Cristiano Ronaldo stattfinden wird. Und auch Edinson Cavani hat sich verletzt abgemeldet.

Your City XI to face United! 🔵🔴



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Mahrez, Grealish, Foden



SUBS | Carson, Sterling, Gundogan, Jesus, Zinchenko, Fernandinho, Delap, Mbete, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/K4GMHkyIWZ