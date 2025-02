Arteta noch schlechter als ten Hag | Barças MVP

Aua, der tut weh

Unter der Leitung von Mikel Arteta ging es für den FC Arsenal in den vergangenen Jahren stetig bergauf. Seit 2019 ist der Spanier im Amt, über Platz acht in seinen ersten beiden Saisons verbesserte man sich 2021/22 auf Rang fünf. In den zwei zurückliegenden Spielzeiten wurden die Gunners Vizemeister, was ihnen zuvor seit 2016 nicht mehr gelungen war. So weit, so gut. Doch wann gelingt den Nordlondonern der ganz große Wurf? Immer wieder bricht der Hauptstadtklub unter Druck zusammen, sodass die Meisterschaft in den vergangenen Jahren regelmäßig auf den letzten Metern verspielt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Arteta muss sich daher einen unrühmlichen Vergleich gefallen lassen. „Noch schlechter als ten Hag“, titelt der ‚Daily Star‘, nachdem die Gunners am Samstag gegen West Ham United (0:1) eine weitere empfindliche Niederlage hinnehmen mussten, die die Titelchancen mit nun elf Punkten Rückstand auf den FC Liverpool wohl zunichtemachte. Unter dem Strich steht für Arteta nach fünf Jahren im Amt nur der FA Cup-Sieg 2020 zu Buche, während Erik ten Hag, der in seiner Zeit bei Manchester United durchgehend in der Kritik stand, in zweieinhalb Jahren auf der Insel mit dem League Cup 2023 und dem FA Cup 2024 zwei Titel gewann.

Flick auf die eins

Hansi Flick hat dem FC Barcelona neues Leben eingehaucht. Hatte man vor der Saison das Gefühl, dass die finanziell angeschlagenen Katalanen im Meisterschaftskampf keine Rolle spielen würden, sieht man sich nach 25 Ligaspielen getäuscht. Barça ist punktgleich mit Real Madrid Tabellenführer, der erste Verfolger Atlético Madrid lauert mit einem Punkt Abstand auf Platz drei. Im heutigen Copa del Rey-Halbfinale (21:30 Uhr) geht es für Barça gegen genau jene Mannschaft von Diego Simeone, der Flick vor der Partie wahrlich mit Lob überschüttete.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die große Stärke von Barça ist ihr Trainer. Er hat die Fähigkeit, den Spielern den Spielstil, den er vorschlägt, zu vermitteln. Ich glaube, dass die Ankunft von Flick Barcelona sehr gutgetan hat“, schwärmte der für seine defensive Spielweise bekannte Simeone. Auf Nachfrage, ob der Argentinier mit Atlético wieder den Bus parken wolle, antwortete er ironisch: „Wir werden mit dem Flugzeug anreisen.“ Auch Flick ist voll des Lobes für den heutigen Gegner: „Sie sind ein großartiges Team, sie haben viel Geld investiert und haben deshalb die besten Verteidiger und Angreifer. Das sind unglaubliche Spieler und es wird ein schweres Spiel.“ Es wird spannend zu sehen sein, wer das Giganten-Duell für sich entscheiden kann.