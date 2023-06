Schalke: Flick heiß begehrt

Florian Flick steht vor einer unklaren Zukunft. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigen der 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel und die Bolton Wanderers Interesse am 23-jährigen Mittelfeldspieler. Der 1. FC Nürnberg, bei dem er die abgelaufene Rückrunde auf Leihbasis absolvierte, strebt zudem eine Festverpflichtung an. Und dann gibt es noch die Option, dass sich Flick bei seinem Heimatklub Schalke 04 durchsetzt. An die Königsblauen ist er noch bis 2024 gebunden.

Berater Konstantinos Kilikidis erklärt: „Jeder weiß, wie wichtig ihm Schalke ist, und er hat ja auch noch ein Jahr Vertrag. Aber er weiß auch vom Interesse anderer Klubs. Am Ende des Transfer-Fensters wird man sehen, wo sein Weg weitergeht.“

