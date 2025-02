Milan: Reijnders vor Vertragsverlängerung

Tijjani Reijnders (26) steht vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim AC Mailand. Laut Fabrizio Romano wird der Mittelfeldspieler seinen bis 2028 datierten Kontrakt bis 2030 verlängern. Die mündliche Einigung zwischen dem 26-Jährigen und den Italienern bestand bereits zum Ende des vergangenen Jahres. Nun soll der Deal in den nächsten Tagen finalisiert werden.

Mit seinem neuen Vertrag wird Reijnders zum Spieler, der am längsten an Milan gebunden ist. In der laufenden Saison stehen 36 Pflichtspieleinsätze für den Rechtsfuß zu Buche, in denen er elf Treffer erzielte und drei weitere Tore vorbereitete. In der vorherigen Spielzeit lief der niederländische Nationalspieler 50 Mal für die Mailänder auf.