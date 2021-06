Pogba & Ronaldo: PSG in Lauerstellung

Georginio Wijnaldum (30) hat den Anfang gemacht. Und schon bald sollen die nächsten Neuzugänge bei Paris St. Germain unterschreiben. Keeper Gianluigi Donnarumma (22) kommt ablösefrei vom AC Mailand, Sergio Ramos (35) soll ebenfalls zum Nulltarif von Real Madrid folgen. Und auch bei Raphaël Varane (28) mischt PSG mit.

„Wir werden massiv investieren. In diesem Transferfenster werden wir aktiver sein als zuletzt. Wir werden präsent sein, haben Ambitionen für den Sommer“, kündigte Präsident Nasser Al-Khelaïfi vor einigen Tagen in seiner Kolumne in der ‚L'Équipe‘ an. Und den Worten werden Taten folgen.

Oberstes Regal

Der französische Topklub will in diesem Sommer keine Gelegenheit auf Spieler der allerhöchsten Güteklasse auslassen. Wie FT aus Frankreich erfahren hat, beschäftigt man sich am Eiffelturm auch mit Cristiano Ronaldo (36) und Paul Pogba (28).

Der portugiesische Superstar ist durchaus wechselwillig. Die vergangenen Jahre bei Juventus Turin liefen nicht nach Wunsch und CR7 ist bereit für ein neues Abenteuer. Ein Wechsel zu Paris St. Germain würde Ronaldo durchaus reizen.

Auf der Lauer

Bei Pogba heißt es derweil abwarten. Noch ist völlig unklar, ob der Mittelfeldspieler auf den Markt kommt – oder ob er gar langfristig bei Manchester United verlängert. PSG ist in Lauerstellung. FT berichtete bereits im März von einer Kontaktaufnahme der Franzosen zu Berater Mino Raiola.

Sollte sich diese oder eine andere Tür öffnen, wird PSG nicht zögern. Genau so wie es Klubboss Al-Khelaïfi angekündigt hat.