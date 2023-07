Abwehr-Verstärkung: Martínez wechselt nach Barcelona

Iñigo Martínez schließt sich seinem Wunschklub an. Der FC Barcelona verkündet die Verpflichtung des Innenverteidigers offiziell. Der 32-Jährige kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Athletic Bilbao und unterzeichnet einen Zweijahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Ligasaison stellte Barça mit 20 Gegentoren in 38 Spielen die beste Defensive. Martínez wird den ohnehin schon stabilen Abwehrverbund der Blaugrana weiter verstärken. Der erfahrene Linksfuß kennt sich bestens mit Spaniens Gegebenheiten aus, seit 2011 kommt er für Real Sociedad und Athletic auf 357 Einsätze in La Liga.

Lese-Tipp

Barça ausgestochen: Überraschung im Güler-Poker

Den Wunsch, für Barcelona zu spielen, hegt Martínez schon länger. Der 20-fache spanische Nationalspieler möchte die Gelegenheit nutzen, um international auf Trophäenjagd zu gehen.