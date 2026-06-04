Eichhorn-Poker: Bayer hat ein Ass im Ärmel

Kennet Eichhorn ist eines der heißesten Eisen auf dem Vor-WM-Transfermarkt. Der 16-Jährige gilt als absolutes Ausnahmetalent und zieht Interessenten aus ganz Europa an. Diese müssen sich jedoch langsam beeilen, die gestaffelte Ausstiegsklausel des Youngsters läuft Ende Juni ab. Zudem möchte sich Eichhorn dem Vernehmen nach vor seinem Sommerurlaub auf einen neuen Klub festlegen.

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Grund genug für Bayer Leverkusen, alle Register zu ziehen. Am gestrigen Mittwoch präsentierte die Werkself in Kostantinos Kotsifakis den neuen Co-Trainer der U19 des Klubs, der zudem die Leihspieler des Future Teams betreuen soll. Laut ‚Bild‘ könnte dies ein wichtiges Puzzlestück im Kampf um Eichhorn gewesen sein. Denn der Grieche, der von Hertha BSC kommt, gilt als größter Förderer, Vertrauensperson und wichtigster Ansprechpartner des Juwels.

Bayer bereitet den Weg

Zudem hat Bayer ein weiteres wichtiges Kriterium erfüllt. Eichhorn, der Bayer als eine der Optionen in Erwägung ziehen soll, hat gespannt darauf gewartet, wer die Nachfolge von Kasper Hjulmand antreten wird. In Toulouse-Coach Carles Martínez Novell hat der Werksklub mittlerweile den neuen Coach präsentiert.

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Doch die Konkurrenz schläft nicht, wie ‚Sky‘ berichtet. Demnach arbeitet der FC Liverpool weiter hartnäckig daran, einen Deal auf den Weg zu bringen. In den vergangenen 48 Stunden habe es neue Gespräche gegeben. Doch für die Reds wird es nicht leicht, in Folge des Brexits könnte ein passendes Transfermodell komplex werden.

Auch bundesligaintern wird weiter um Eichhorn gekämpft. Laut ‚Sky‘ hat sich Borussia Dortmund entgegen anderslautender Meldungen noch nicht aus dem Poker um den Mittelfeldspieler zurückgezogen. Der FC Bayern scheint sich derweil in Anbetracht der hohen Handgeldforderung gegen eine Zusammenarbeit entschieden zu haben.