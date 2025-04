Barça: Bittere Lewandowski-Diagnose

Der FC Barcelona muss im Kampf um das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League vorerst auf Torjäger Robert Lewandowski (36) verzichten. Wie die Katalanen mitteilen, hat sich der polnische Mittelstürmer beim 4:3-Sieg gegen Celta Vigo am gestrigen Samstag eine Verletzung am linken hinteren Oberschenkel zugezogen.

Zur genauen Ausfallzeit macht Barça keine Angaben, dem Vernehmen nach könnte Lewandowski aber bis zu drei Wochen fehlen und so das Copa del Rey-Finale gegen Real Madrid am kommenden Samstag verpassen. Auch ein Einsatz in den Champions League-Halbfinalspielen gegen Inter Mailand (30. April und 6. Mai) steht auf der Kippe. Lewandowski kommt in dieser Saison auf 40 Tore in 48 Pflichtspielen.