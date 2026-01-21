Barça-Wende bei Lewandowski?

Robert Lewandowski könnte womöglich doch auch in der kommenden Saison für den FC Barcelona stürmen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sind die Katalanen mittlerweile offen dafür, den auslaufenden Vertrag des 37-jährigen Polen nochmal zu verlängern, sollte dieser bereit sein, sein 26-Millionen-Euro-Gehalt zu halbieren. Außerdem müsse Lewy akzeptieren, dass sich seine Spielzeit weiter reduziert. Ein neuer Star-Stürmer soll schließlich im Sommer ins Camp Nou gelotst werden.

Bis zuletzt schien es eigentlich beschlossene Sache zu sein, dass Lewandowski im Sommer den Verein wechselt. Interesse aus der Türkei, Saudi-Arabien, den USA oder auch vom AC Mailand kursiert. Nun gibt es die kleine Wende aus Barça-Sicht. Der Ball liegt jetzt bei der Bundesliga-Legende.