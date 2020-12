Kiel: Lee kündigt Abschied an

Holstein Kiels Spielmacher Jae-sung Lee wird sich im Anschluss an die laufende Spielzeit nach einer neuen Herausforderung umsehen. In einem auf koreanisch verfassten Internet-Tagebuch schreibt der 29-Jährige (zitiert via ‚NDR‘): „Ich bin mir der Zukunft nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich, dass diese Saison das Ende der Zeit in Kiel sein wird. Aber ich versuche, so viel wie möglich für den Rest der Zeit hier zu behalten und zu fühlen.“

Das Vertragspapier des Offensivspielers läuft am Ende der Saison aus. Lee ging daher bereits von einem Abschied im vergangenen Sommer aus: „Ich dachte, dass es in der Saison davor gut gelaufen sei. Und so war ich der Ansicht, dass ein Wechsel sowohl für mich als auch für das Team das Beste wäre, schließlich lief mein Vertrag nur noch ein Jahr lang.“ Einen Markt gab es damals für den Linksfuß. Ab Januar darf Lee ohne explizite Einwilligung der Kieler mit Interessenten bezüglich eines Sommerwechsels verhandeln.