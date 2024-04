Köln: HSV-Gerüchte um Schwäbe

Marvin Schwäbe könnte es im Fall eines Abschieds vom 1. FC Köln zu einem alten Bekannten ziehen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, befindet sich der 28-Jährige im Blickfeld der Rothosen, bei denen Ex-Köln-Trainer Steffen Baumgart an der Seitenlinie steht. In Hamburg liebäugelt Daniel Heuer Fernandes (31) nach seiner Degradierung zur Nummer zwei hinter Matheo Raab (25) mit einem Abschied und müsste entsprechend ersetzt werden.

Schwäbes Zukunft in Köln ist ebenfalls offen und hängt maßgeblich vom Klassenerhalt und der Perspektive des aktuell nach Fürth verliehenen Konkurrenten Jonas Urbig (20) ab. Sollten die Domstädter absteigen, kann Schwäbe per Ausstiegsklausel über kolportierte vier Millionen Euro wechseln. Für den Weg nach Hamburg müsste dem HSV aber seinerseits die Rückkehr in die Bundesliga gelingen. Schwäbe will Berichten zufolge weiterhin in der ersten Liga zwischen den Pfosten stehen. Zudem wäre die Ausstiegsklausel für die Hanseaten wohl nur im Aufstiegsfall zu stemmen.