Das Wintertransferfenster rückt näher und die Gerüchte rund um den FC Bayern nehmen in den vergangenen Tagen so richtig Fahrt auf. Einmal mehr im Mittelpunkt: Leroy Sané (23). Der Wunschspieler des Sommers soll nach wie vor zu den Bayern wechseln. Und wie die ‚Sport Bild‘ am Mittwoch enthüllte, will der Flügelspieler schon im Januar den Weg nach München finden.

Dabei könnte Sané einen Teamkollegen von Manchester City gleich mitbringen. Am heutigen Donnerstag berichtete die ‚Bild‘, dass die Bayern den portugiesischen Rechtsverteidiger João Cancelo (25) ausleihen wollen. Ebenfalls auf dieser Position beheimatet ist Benjamin Henrich (22, AS Monaco), den der ‚kicker‘ ins Spiel bringt.

Holen die Bayern einen neuen Mann für rechts hinten, könnte Joshua Kimmich dauerhaft im Mittelfeld und Benjamin Pavard in der Innenverteidigung auflaufen – zumindest so lange, bis Niklas Süle und Lucas Hernández wieder fit sind. Sané, der ab Februar wieder einsatzfähig sein könnte, würde wohl in Konkurrenz zum derzeit ebenfalls verletzten Kingsley Coman treten.

So könnten die Bayern in der Rückrunde spielen