Mit großer Spannung wird erwartet, wie der erste Kader von Jürgen Klopp aussehen wird. Diesen wird der neue Bundestrainer am Donnerstag um 10 Uhr auf einer Pressekonferenz verkünden.

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Die UEFA sieht für die Nations League zwar eine Kadergröße von 23 Spielern vor, es steht jedoch im Raum, dass Klopp bis zu 30 Akteure nominieren wird, von denen er sich in der zweiwöchigen Länderspielpause ein umfassendes Bild machen möchte. FT hat den realistischsten Kader zusammengestellt.

Tor

Die Rolle als Nummer eins wird offenbar Marc-André ter Stegen einnehmen. Darauf hat sich Klopp ebenso festgelegt wie auf die Nicht-Berücksichtigung von Oliver Baumann. Die besten Karten auf die weiteren Plätze haben Jonas Urbig, Alexander Nübel und Finn Dahmen. Für Noah Atubolu, Loris Karius und Mio Backhaus wird es vermutlich nicht reichen.

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Abwehr

Die linke Abwehrseite dürfte wie bei der WM 2026 von Nathaniel Brown und David Raum besetzt werden. Die Plätze in der Innenverteidigung sind an Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck vergeben. Dahinter haben sich Yann Aurel Bisseck, Malick Thiaw und Neuling Finn Jeltsch eine Nominierung verdient.

Die wohl offenste Planstelle im Kader ist die Rechtsverteidiger-Position. Kandidaten dafür sind Philipp Treu, Ridle Baku, Josha Vagnoman, der gelernte Mittelfeldspieler Merlin Röhl (aktuell verletzt), Benjamin Henrichs und Elias Baum. Am realistischsten ist die Berufung von Treu und Baku.

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Mittelfeld

Im Mittelfeld wird es nur wenige Veränderungen geben. Zahlreiche Plätze sind mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kevin Schade und Lennart Karl durch schon zuletzt nominierte Nationalspieler belegt.

Zudem sickerte durch, dass Said El Mala und Karim Adeyemi in das Aufgebot zurückkehren werden. Ebenfalls mit dabei ist ziemlich sicher auch Tom Bischof. Sein Debüt für das DFB-Team wird wohl Brajan Gruda feiern, der sich bei RB Leipzig in guter Frühform präsentierte.

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Sturm

Als Torjäger Nummer eins des FC Arsenal hat Kai Havertz seinen Platz in der Nationalmannschaft sicher. Zusätzlich berichtet ‚Sky‘, dass Klopp das Frankfurt-Duo Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt nominieren will.

Dass Deniz Undav zuhause bleiben muss, ist trotz einer kleinen Formkrise zu Saisonbeginn schwer vorstellbar. Offen ist hingegen die Lage bei Nicolò Tresoldi. Der 22-Jährige kann sich zwischen dem DFB und Italien entscheiden. Mit fünf Toren in acht Spielen in der laufenden Saison hätte er sich einen Kaderplatz auf jeden Fall verdient.

Der prognostizierte Kader im Überblick:

Tor: Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig, Alexander Nübel, Finn Dahmen

Abwehr: Nathaniel Brown, David Raum, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Yann Aurel Bisseck, Malick Thiaw, Finn Jeltsch, Philipp Treu, Ridle Baku

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kevin Schade, Lennart Karl, Said El Mala, Karim Adeyemi, Tom Bischof, Brajan Gruda

Sturm: Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Deniz Undav, Nicoló Tresoldi