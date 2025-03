Olmo schultert Barça | Milan im freien Fall

Die Weisheit des MVP

Der Meisterschaftskampf in La Liga bleibt weiter extrem spannend. Nachdem bereits Stadtrivale Atlético am Samstag den Ausrutscher von Real Madrid nutzen konnte, zog der FC Barcelona dank eines klaren 4:0 gegen San Sebastian wieder vorbei auf Rang eins. „Ohne Diskussion auf den Spitzenplatz“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ und schreibt: „Es hatte sich die Gelegenheit geboten, sich von Real Madrid abzusetzen, und Barcelona ließ sich diese nicht entgehen und schaut nun wieder über die Schulter seiner Konkurrenten.“ Barça liegt nun einen Punkt vor den Rojiblancos und drei vor den Königlichen. „Mit Torfestival zurück an die Spitze“, jubelt die ‚as‘, merkt allerdings an: „Es war ein Duell der B-Mannschaften, das Barça halb verschlafen begann.“ Beide Teams hatten ordentlich rotiert, da sie unter der Woche im Europapokal antreten werden.

Dass es am Ende trotzdem so deutlich wurde, hatten die Blaugrana einem Mann zu verdanken: Dani Olmo. „Er erzwang eine Rote Karte, gab zwei Torvorlagen und bot eine Darbietung von Klasse und Technik. Die Weisheit von MVP Olmo hat Barça den Weg geebnet“, stellt die ‚Mundo Deportivo‘ heraus und präzisiert: „Es gibt Fußballer, die von großer Bedeutung sind, von extremer Zuverlässigkeit, die ohne selbst Tore zu schießen durch ihre offensiven Fähigkeiten zu Anführern und zu den Besten eines Spiels werden. Das ist fast immer bei Pedri der Fall, aber auch bei Dani Olmo.“

Nicht einmal Harry Potter könnte helfen

Der AC Mailand befindet sich gegenwärtig im freien Fall. Nach dem vermeidbaren Aus in den Champions League-Playoffs gegen Feyenoord Rotterdam (0:1, 1:1) setzte es am gestrigen Sonntag gegen Lazio Rom (1:2) in der Serie A bereits die dritte Niederlage in Serie. „Milan ist abgestürzt und liegt nun auf Platz neun der Tabelle, überholt von der Roma und nur zwei Punkte vor Udinese. Die Zeichen stehen auf Abschied von der Champions League und vielleicht auch von Europa“, analysiert die ‚Gazzetta dello Sport‘. Im Sommer mit großen Ambitionen gestartet steht der italienische Traditionsklub vor den Trümmern der Saison, Sérgio Conceição ist gewaltig in die Kritik geraten.

Die Schuld trägt laut der Sportzeitung allerdings nicht der Trainer: „Was Milan betrifft, so sind die Ursachen für die katastrophale Saison nicht im gestrigen Spiel zu suchen. Conceiçao ist nicht das Problem. Niemand, nicht einmal Harry Potter würde die Rossoneri auf den vierten Platz hieven.“ Der ‚Corriere dello Sport‘ wirft die Frage auf, wie es im roten Teil der Stadt weitergeht, denn „die letzten beiden Niederlagen gegen den FC Turin (1:2) und den FC Bologna (1:2) haben den AC Mailand ins Chaos gestürzt. Das Spiel gegen Lazio wird nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die Stimmung sehr heikel sein. Europa liegt in weiter Ferne. Der AC Mailand ist immer mehr auf sich allein gestellt: von den Fans kritisiert und von der europäischen Konkurrenz abgehängt.“