Rüdigers klarer Hinweis

Antonio Rüdiger wird aller Voraussicht nach weiter für Real Madrid spielen. In seiner Instagram-Story postete der deutsche Nationalspieler ein Bild, auf dem er mit dem gerade wiedergewählten Real-Präsidenten Florentino Pérez zu sehen ist. Offenkundig anlässlich einer Vertragsunterschrift.

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Rüdigers aktuelles Arbeitspapier in der spanischen Hauptstadt läuft zum Monatsende aus. Dem Vernehmen nach hat der 33-jährige Innenverteidiger aber bereits eine Verlängerung um ein Jahr unterzeichnet. Nun, da Pérez am gestrigen Sonntag offiziell im Amt bestätigt wurde, dürfte auch bald die Bekanntgabe des Rüdiger-Deals folgen. Erwartet werden zudem die Transfer-Verkündungen von Ibrahim Konaté (27/FC Liverpool) und Denzel Dumfries (30/Inter Mailand). Zudem kommt Star-Trainer José Mourinho von Benfica Lissabon zurück zu den Königlichen.