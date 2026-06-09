Dumfries hat unterschrieben

Nach Ibrahima Konaté (27), der ablösefrei vom FC Liverpool kommt, besiegelt auch Denzel Dumfries (30) seinen Wechsel zu Real Madrid. Laut Fabrizio Romano hat der rechte Außenbahnspieler seine Unterschrift unter ein bis 2030 datiertes Arbeitspapier bei den Königlichen gesetzt.

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Real macht, so ist zu vernehmen, von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, um den niederländischen WM-Fahrer an Bord zu holen. Demnach fließen festgeschriebene 20 Millionen Euro an Inter Mailand.