Barça: Der Plan B zu Bastoni

Sollte der FC Barcelona bei Alessandro Bastoni leer ausgehen, rückt Cristian Romero in den Fokus der Blaugrana. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Katalanen bereits Kontakt zu den Beratern des 28-Jährigen aufgenommen. Der Argentinier könnte zum Schnäppchen werden: Im Falle eines Abstiegs von Tottenham Hotspur darf der Weltmeister von 2022 den Verein dank einer Ausstiegsklausel vergünstigt verlassen.

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Während Bastoni weiterhin Priorität genießt, gestaltet sich ein Deal mit Inter Mailand kompliziert. Die Italiener beharren hartnäckig auf einer Ablöse von 70 Millionen Euro für den 27-Jährigen. Romero wäre die kostengünstigere Alternative. Der Innenverteidiger, der aktuell aufgrund einer Knieverletzung bis Saisonende ausfällt, ist bei den Spurs Kapitän und absoluter Leistungsträger. Der Rechtsfuß wird bei Barça für seine Führungsqualitäten und seine Aggressivität geschätzt. Auch Atlético Madrid und Real Madrid zeigen Interesse.