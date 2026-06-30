Barça bleibt dran: Bayerns Plan mit Kane

Bereits seit Wochen ranken sich Gerüchte um ein Interesse des FC Barcelona an Harry Kane. Die Katalanen suchen nach einem echten Goalgetter, um in der Champions League richtig angreifen zu können. Der Vertrag des Engländers beim FC Bayern läuft nur noch bis 2027, Barça-Coach Hansi Flick hofft offenbar darauf, dass sich ein Fenster öffnet.

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Der ‚kicker‘ kann die Meldungen aus Spanien bestätigen und berichtet von einem konkreten Vorfühlen seitens der Spanier in den vergangenen Tagen. Kane scheint allerdings keine Wechselabsichten zu hegen. Im Gegenteil: Laut ‚Sky‘ hat der dreifache Bundesliga-Torschützenkönig „die klare Priorität, seinen Vertrag beim FC Bayern über 2027 hinaus zu verlängern. Im Gespräch ist ein neuer Vertrag bis mindestens 2029.“

Diesen Plan habe der Torjäger zusammen mit seiner Familie, die sich in München sehr wohlfühlt, und seinen Beratern ausgeklügelt. Die konkreten Verhandlungen sollen im Anschluss an die Weltmeisterschaft beginnen. Dort möchte der Kapitän der englischen Nationalelf endlich den lang ersehnten Titel holen.