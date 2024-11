Haaland oder Gyökeres? Deco spricht über Lewandowski-Nachfolge

Nach einer im vergangenen Jahr für seine Verhältnisse eher durchwachsenen Torausbeute blüht Robert Lewandowski in dieser Saison unter Hansi Flick wieder auf. Derzeit steht der polnische Goalgetter bei 19 Treffern in wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen – vergangene Spielzeit waren es 26 Tore aus 49 Partien.

Vertraglich ist Lewandowski zwar inklusive einjähriger Verlängerungsoption bis 2026 an die Katalanen gebunden, doch mit Blick auf sein Alter stellt sich die Frage, wie lange der 36-Jährige noch auf höchstem Niveau performen kann. Zumindest bereiten sich die Blaugrana auf die Zeit ohne den Polen vor.

Zu den heißesten Kandidaten auf das Lewandowski-Erbe gehört neben Erling Haaland (24/Manchester City) auch Überflieger Viktor Gyökeres (26/Sporting Lissabon). Alle drei Mittelstürmer treffen in dieser Saison nach Lust und Laune, belegen die Plätze eins bis drei der aktuell besten Torjäger in Europa.

Haaland oder Gyökeres?

Barça-Sportdirektor Deco lässt im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ durchblicken, dass man unter anderem Haaland auf dem Schirm hat: „Ich denke, es ist sehr schwierig, heutzutage einen Stürmer wie Robert zu finden. Es gibt ein oder zwei von diesem Niveau. Vielleicht Haaland oder ein anderer. Es gibt nicht so viele von diesem Niveau.“

Der 47-jährige Portugiese dämpft allerdings die Erwartungen, was eine potenzielle Verpflichtung des Norwegers betrifft: „Zuerst müssen wir wissen, ob Haaland das ist, was wir für die Zukunft wollen. Das wissen wir jetzt noch nicht. […] Wenn es an der Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen, und ich muss sie treffen, […] werden wir die Optionen in Betracht ziehen.“

„Er ist ein guter Spieler“, kommt Deco auch auf Gyökerers zu sprechen, „er hat in Portugal lange Zeit Tore geschossen, wir kennen ihn genauso gut wie andere, aber er hat für uns im Moment keine Priorität. Und wir suchen auch nicht nach einer Neun als Ersatz für Robert, denn wir wollen, dass er weiterhin glücklich ist, Tore schießt und zumindest noch eine Saison weitermacht.“

Die Arbeitspapiere von Haaland und Gyökeres sind noch langfristig bis 2027 respektive 2028 gültig. Zudem scheint der spanische Tabellenführer im Sommer 2025 noch keinen Angriff bei dem Duo zu wagen. Für den Anschluss behält man die Torjäger sicherlich im Blick. Gut möglich aber, dass zumindest Gyökeres in der Zwischenzeit bei einem neuen Verein anheuert.