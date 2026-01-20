Menü Suche
Schalke mit Dzeko einig

Der FC Schalke ist seinem Königstransfer einen großen Schritt näher gekommen. Edin Dzeko gibt grünes Licht für den Wechsel in den Ruhrpott.

von David Hamza - Quelle: Sky | WAZ
Edin Dzeko im Nebel @Maxppp

Dem FC Schalke ist in den Bemühungen um Edin Dzeko (39) ein entscheidender Durchbruch gelungen. ‚Sky‘ und die ‚WAZ‘ vermelden, dass der Stürmer dem Zweitligisten seine Zusage gegeben hat.

Noch laufen aber die Verhandlungen mit dem AC Florenz. Beim Serie A-Klub steht Dzeko bis zum Saisonende unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit kommt der ehemalige ManCity- und Wolfsburg-Profi aber fast ausschließlich als Joker zum Einsatz.

Interesse an Dzeko zeigt auch der Paris FC, die besten Karten hat jetzt aber offenbar der FC Schalke. In Gelsenkirchen würde der 146-fache bosnische Nationalspieler bei einer Einigung der Klubs einen leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben.

