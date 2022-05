Talent Abde bei Barça fix eingeplant

Der FC Barcelona plant zur kommenden Saison mit Eigengewächs Ez Abde (20) in der ersten Mannschaft. Der vereinsnahen ‚Sport‘ zufolge darf sich der Marokkaner über einen fixen Kaderplatz und eine neue noch unbekannte Trikotnummer freuen. Damit ist ein Abgang des wendigen Flügelspielers erst einmal vom Tisch.

Gemeinsam mit Transferziel Raphinha (Leeds United) soll der Tempodribbler in Zukunft den Flügel bespielen. Mit diesem Schritt wollen die Katalanen auch dem drohenden Abschied von Ousmane Dembélé vorgreifen. Konkretes Interesse an Abde hatten unter anderem Betis Sevilla und die Wolverhampton Wanderers gezeigt. Auch Leeds hatte eine Einbindung in einen potenziellen Raphinha-Deal in Betracht gezogen.