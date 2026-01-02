Menü Suche
Alles klar bei Meffert

von Julian Jasch - Quelle: FT-Exklusiv
Jonas Meffert zeigt auf @Maxppp

Jonas Meffert (31) bricht seine Zelte beim Hamburger SV zeitnah ab. Wie FT exklusiv erfuhr, geht der Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers zu Holstein Kiel am heutigen Freitag über die Bühne. Indes haben die Störcher bereits Platz im Kader geschaffen, indem die Leihe von Robert Wagner (22/SC Freiburg) vorzeitig abgebrochen wurde.

Mefferts aktueller Vertrag in der Hansestadt läuft lediglich bis zum Saisonende. Entsprechend bietet sich dem HSV nun die letzte Möglichkeit, um noch eine Ablöse für den früheren deutschen U-Nationalspieler zu kassieren, der in der laufenden Spielzeit so gut wie gar nicht zum Zug kam. Meffert bleibt aber voraussichtlich nicht die einzige Mittelfeld-Verstärkung, die Kiel im Winter an Bord holt. Auch Umut Tohumcu (21/TSG Hoffenheim) befindet sich im Anflug.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
2. Bundesliga
Hamburg
Holstein
Jonas Meffert

