Ortega über City-Zukunft: „Ist kein schwieriges Thema“

Geht es nach Stefan Ortega, würde er Manchester City gerne auch in der kommenden Spielzeit erhalten bleiben. Nach dem gestrigen 3:3-Unentschieden im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid sagte der 31-jährige Keeper im Interview mit ‚Sky‘: „Das ist kein ganz so schwieriges Thema. Ich und meine Familie, wir fühlen uns super wohl in Manchester. Das ist einer der größten Vereine der Welt. Deshalb gibt es gar nicht so viele Argumente, die dagegen sprechen.“ Im Sommer wird Ortega bei ManCity in sein letztes Vertragsjahr gehen.

2022 war Ortega ablösefrei von Arminia Bielefeld zu den Skyblues gewechselt. Am gestrigen Dienstag erhielt die nominelle Nummer zwei überraschend den Vorzug und verdrängte Stammkeeper Ederson (30) auf die Bank. Weil die Gespräche über eine Verlängerung seit Monaten auf Eis liegen, kokettierte Ortega zuletzt öffentlich mit einer Luftveränderung. „Es ist aber nicht alles alleine meine Entscheidung“, gab Ortega nun zu verstehen, „da gehören auch zwei Parteien zu, der Verein und der Spieler. Ich bin da ganz entspannt. Es spricht vieles dafür, hier weiterzubleiben.“