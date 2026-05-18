Keine Zweifel bei Endrick

Endrick (19) kehrt im Sommer von Olympique Lyon zu Real Madrid zurück. Mathieu Louis-Jean, Leiter der Scouting-Abteilung von OL, sagte am gestrigen Sonntagabend nach der 0:4-Niederlage gegen den RC Lens: „Wir würden das Abenteuer natürlich gerne fortsetzen. Aber ist das möglich? Er ist ein guter Junge und hat uns viel gebracht. Wir hatten eine schöne gemeinsame Zeit. Aber heute ist Schluss.“

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Die Rückrunde verbrachte Endrick leihweise in Frankreich und sammelte dort starke 16 Scorerpunkte (acht Tore, acht Vorlagen) in 21 Partien. Vor kurzem schloss der Brasilianer (15 Länderspiele) nicht aus, bei OL zu bleiben. Die Königlichen planen allerdings zur neuen Saison mit dem Angreifer, der 2024 für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras nach Madrid gewechselt war.