Griezmann-Zukunft entschieden

Antoine Griezmann hält seinem Herzensklub Atlético Madrid weiter die Treue. Wie ‚Relevo‘ berichtet, bleibt der Franzose über den Sommer hinaus in der spanischen Hauptstadt und hat sich mit den Rojiblancos sogar auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 geeinigt. Sein bisheriges Arbeitspapier lief bis 2026. Für die Verlängerung akzeptiert der 34-jährige Angreifer eine Gehaltskürzung.

Griezmann wurde in den vergangenen Monaten mit einem Abgang in die nordamerikanische MLS in Verbindung gebracht. Nach einem Treffen mit den Verantwortlichen von Atlético Ende März wurde über die Kehrtwende berichtet. Im Team von Trainer Diego Simeone, der sich stark für einen Verbleib eingesetzt hat, nimmt der Weltmeister von 2018 weiterhin eine Schlüsselrolle ein. In der aktuellen Saison kommt der Linksfuß auf 16 Tore und sieben Vorlagen nach 46 Einsätzen.