Barça unter Schock | Tottenham plant 40-Millionen-Angebot

Barça trauert

Beim FC Barcelona rückte das Sportliche am Samstagabend in den Hintergrund. Kurz vor dem für 21 Uhr angesetzten Heimspiel gegen CA Osasuna gaben die Katalanen bekannt, dass Teamarzt Carles Minarro Garcia am Nachmittag im Hotel verstorben ist.

Die Partie wurde kurzerhand abgesagt. „Trauer bei Barça“, titelt heute die ‚Sport‘, die ‚as‘ spricht von einem „Drama“. Minarro Garcia war seit 2017 für Barça tätig. Der 40-Jährige hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Dreikampf um Semenyo

Tottenham Hotspur spielt eine enttäuschende Saison. Auch Winter-Leihzugang Mathys Tel (19/FC Bayern) konnte die Offensive des Tabellen-13. nicht ankurbeln. Logisch, dass die spendierfreudigen Engländer schon das nächste Transferziel für den Sommer ins Visier nehmen. ‚CaughtOffside‘ berichtet, dass die Spurs 40 Millionen Euro für Antoine Semenyo (25) bieten wollen.

Der ghanaische Außenstürmer (21 Länderspiele) kommt in dieser Saison auf elf Scorerpunkte (sieben Tore, vier Assists) in 26 Ligaspielen. Ein genaues Bild vom schnellen Rechtsfuß können sich die Londoner am heutigen Sonntag machen, wenn Semenyo mit seinem AFC Bournemouth im Tottenham Hotspur Stadium zu Gast ist.