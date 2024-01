Bayern-Gerücht um Guirassy

Der FC Bayern könnte bei Serhou Guirassy noch mitmischen. Die ‚Sport Bild‘ bringt den Toptorjäger des VfB Stuttgart jedenfalls bei den Münchnern ins Spiel und berichtet, dass er „auf der Kandidaten-Liste“ stehe.

Guirassy machte im ersten Teil der Saison mit 17 Toren auf sich aufmerksam und darf im Januar für festgeschriebene 17,5 Millionen Euro wechseln. Allerdings reist er erstmal mit Guinea zum Afrika-Cup. Laut der ‚Sport Bild‘ könnte ihn das uninteressanter für die Bayern machen.

Stattdessen thematisiert das Blatt einen möglichen Sommer-Transfer zum FCB. Dann würde Guirassy 20 Millionen kosten – immer noch ein moderater Preis bei gleichbleibender Torquote. Klar ist aber auch: Die Bayern haben mit Harry Kane (30) einen klaren Stürmer Nummer eins. Ob sich Guirassy auf die Bank setzen würde, ist zumindest fraglich.

Viele Verehrer

Zuletzt ging die Tendenz beim 27-Jährigen eher in Richtung Wechsel in die Premier League. Nach FT-Informationen ist Manchester United ein ernsthafter Kandidat auf die Verpflichtung, auch Newcastle United hat angeklopft. Überdies führen Spuren nach Italien zum AC Mailand und zur AS Rom. Als potenziellen Nachfolger hat der VfB unter anderem Evan Guessand (22/OGC Nizza) im Blick.