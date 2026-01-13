Guirassy-Flaute: Reagiert der BVB?

Bei Borussia Dortmund schließt man die Verpflichtung eines neuen Stürmers im Winter nicht aus. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge sind die BVB-Bosse „besorgt“, dass die Torflaute von Serhou Guirassy (29) – seit sieben Ligaspielen ohne Treffer – wichtige Ziele wie die Champions League-Qualifikation gefährden könnte.

Da sich für Niko Kovac auch Fábio Silva (23) bislang nicht als verlässliche und treffsichere Alternative entpuppt hat, könnte nachgelegt werden. Die Kaderplaner um Sebastian Kehl und Lars Ricken beobachten den Markt intensiv, berichtet die ‚Bild‘, wenngleich ein externer Neuzugang als letzter Ausweg betrachtet werde.

Ein „Tuschel-Thema auf dem Markt“ soll zuletzt Omar Marmoush (26) gewesen sein. Laut der ‚Bild‘ ist dieses Gerücht aber eine Ente, das 20 Millionen Euro hohe Jahresgehalt sei für den BVB auch bei einer Leihe kaum zu finanzieren.

Grundsätzlich könnte der Ex-Frankfurter aber zu haben sein. Bei Manchester City kommt Marmoush kaum zum Einsatz (206 Ligaminuten). Tottenham Hotspur und Aston Villa liegen bereits auf der Lauer.

Ein anderer Sturm-Kandidat, der aktuell in Dortmund gehandelt wird, ist Rayan (19) von Vasco da Gama. Auch der FC Bayern zeigt Interesse am Brasilianer.