Nmecha-Vorfall: Der BVB handelt

Felix Nmecha feierte seine Tore zuletzt mehrfach mit dem Absetzen einer imaginären Krone und sorgte damit für Ärger.

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Denn bei der Geste handelt es sich um das Symbol der Kampagne „The King’s Return“, die dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ nahesteht, das wiederum wegen der Verbreitung ultra-konservativer Ansichten bis hin zur Homophobie in der Kritik steht.

Darauf hat jetzt auch Nmechas Klub Borussia Dortmund reagiert: Der ‚WDR‘ berichtet, dass Präsident Hans-Joachim Watzke bei der Mitgliederversammlung der Fan- und Förderabteilung des BVB am Montagabend zwei Maßnahmen ankündigte:

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Zum einen fordert der BVB seinen Mittelfeldmann auf, künftig auf den Torjubel zu verzichten. Zum anderen fordert der Klub von den „Ballers in God“, künftig nicht mehr mit Nmecha zu werben.

Bereits zuvor hatten sowohl Dortmund als auch der DFB Gespräche mit Nmecha zum Thema angekündigt. Beide betonten aber auch, dass die Glaubensfreiheit des Einzelnen nicht zu hinterfragen sei.

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Weitere Reaktionen:

Der Vorwurf der BVB-Fan- und Förderabteilung

So reagiert Nmecha

So reagiert der DFB