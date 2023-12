Guirassy-Ersatz: VfB fragt beim Ligarivalen an

Beim VfB Stuttgart bereitet man sich auf einen möglichen Abflug von Top-Torjäger Serhou Guirassy (27) vor. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Schwaben Dion Beljo (21) vom FC Augsburg als Ersatz-Kandidaten auf dem Zettel. Der VfB habe sich nach den Wechselkonditionen für einen Wintertransfer erkundigt.

Beljo stehe schon seit Monaten unter Stuttgarter Beobachtung, soll bereits im Sommer ein Thema gewesen sein. Der 1,95 Meter große Linksfuß, vor knapp einem Jahr für drei Millionen Euro vom NK Osijek nach Augsburg gewechselt, kann sich laut ‚Bild‘ einen Transfer zum VfB vorstellen.

Wenig verwunderlich, spielt der Mittelstürmer unter FCA-Trainer Jess Thorup doch kaum eine Rolle und kommt über Joker-Einsätze nicht hinaus. Beljo, seit Oktober kroatischer A-Nationalspieler, trug sich in dieser Saison erst zweimal in die Torschützenliste ein.

In Stuttgart wäre die Konkurrenz allerdings auch bei einem Guirassy-Abgang hart: Mit Deniz Undav (27) hat der VfB schließlich einen weiteren treffsicheren Angreifer in den eigenen Reihen, wenngleich das Duo zuletzt auch gemeinsam in der Startelf stand.

Abzuwarten bleibt vorerst ohnehin, ob Guirassy sich schon im Winter verabschiedet. Der Guineer könnte per Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro wechseln. Intensiv buhlt der AC Mailand um Guirassy, unter anderem Manchester United, die AS Rom und Newcastle United sind ebenfalls dran.