Schalke: Terodde-Abschied nicht freiwillig?

Simon Teroddes Abschied vom FC Schalke nach dieser Saison beruht angeblich nicht nur auf dem Willen des Stürmers. Informationen der ‚Bild‘ zufolge wollte der Bundesligist den auslaufenden Vertrag mit dem 35-jährigen Stürmer ohnehin nicht verlängern, auch im Abstiegsfall nicht. Neben dem finanziellen Aspekt gebe es auch sportliche Gründe: In 26 Ligaeinsätzen erzielte Terodde in dieser Saison nur drei Tore.

Am Dienstag sei es zu einem Gespräch mit Sportvorstand Peter Knäbel gekommen, sein Ende beim FC Schalke durfte Terodde dann „selbst bekanntgeben“, so die ‚Bild‘. Gestern ließ der Angreifer in einem offiziellen Statement verlauten: „Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Jetzt möchte ich mit meinen Teamkollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben – und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden.“

