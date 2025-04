Schalke-Ikone Raúl reagiert auf Jobgerücht

Raúl hat sich zu einer möglichen Nachfolge von Carlo Ancelotti als Cheftrainer bei Real Madrid geäußert. Gegenüber der ‚Marca‘ erklärt der 47-Jährige, der aktuell die zweite Mannschaft der Königlichen coacht, dass er sich an den aktuellen Gerüchten um seine Person nicht beteiligen möchte, jedoch nichts ausschließen wolle: „Ich bin glücklich, hier zu sein, ich bin dort, wo ich sein möchte. Wenn es an der Zeit ist, eine Bewertung vorzunehmen, und wenn der Verein Entscheidungen trifft, falls er das tut, was ich nicht weiß, werden wir sehen.“ Mit Real Madrid Castilla steht der ehemalige Profi des FC Schalke 04 vier Spieltage vor Schluss auf Rang neun in der dritten spanischen Liga.

Dort liege derzeit sein klarer Fokus, auch wenn er seinen Posten im Sommer ein Jahr vor Vertragsende niederlegen wird. Als Nachfolger steht der derzeitige U19-Coach Álvaro Arbeloa bereit. Raúl möchte in der kommenden Saison den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen: „Jetzt ist es am wichtigsten, Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Wir stehen am Ende der Saison und es steht noch viel auf dem Spiel. Ich denke, es wird Zeit genug sein, um Entscheidungen zu bewerten und zu treffen, die den Verein und dann auch mich persönlich betreffen. Aber ich bin ganz ruhig.“ Auf Schalke soll das Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen spanischen Nationalspielers als Nachfolger des scheidenden Kees van Wonderen mittlerweile etwas abgeklungen sein.