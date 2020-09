Simeone klingelt bei Cavani durch

Atlético Madrid beschäftigt sich erneut mit Edinson Cavani. Wie ‚Deportes Cuatro‘ berichtet, hat Coach Diego Simeone persönlich beim 33-jährigen Stürmer angerufen, um dessen Verfügbarkeit in Erfahrung zu bringen. Cavani ist in diesem Sommer ablösefrei zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Uruguayer stand schon im Winter bei den Colchoneros auf der Wunschliste, damals verweigerte Paris St. Germain die Freigabe. Zuletzt war ein Wechsel zu Benfica Lissabon in greifbarer Nähe. Die Portugiesen konnten Cavanis Gehaltsforderungen aber nicht erfüllen. In Madrid könnte Cavani in die Fußstapfen von Diego Costa (31) treten. Alternative auf dem Zettel der Spanier ist Luis Suárez (33) vom FC Barcelona.