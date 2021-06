Ancelotti: Gehalt und Klausel

Medienberichten zufolge lässt sich Carlo Ancelotti seine Rückkehr zu Real Madrid fürstlich vergüten. Nach Informationen der spanischen ‚as‘ wird der Italiener bei seinem neuen Klub zwölf Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Der 61-Jährige hat am gestrigen Dienstag in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Darin ist auch eine Klausel verankert, die Real im Falle einer frühzeitigen Beurlaubung finanziell entlastet. Die Königlichen müssten in einem solchem Fall lediglich das restliche Gehalt der entsprechenden Saison plus einer weiteren Spielzeit bezahlen.