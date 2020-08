Messi für Dybala? | Real Madrid drückt PSG die Daumen

Opfert Juve Dybala für Messi?

In Spanien beschäftigt derzeit ein Thema wie kaum ein anderes die Presselandschaft: Wie sieht die Zukunft von Lionel Messi aus? Wird er den FC Barcelona verlassen? Beim gestrigen Gespräch mit dem neuen Trainer Ronald Koeman soll er dem Niederländer mitgeteilt haben, dass er momentan überlegt, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat der 33-jährige Rechtsaußen den Coach zudem darüber in Kenntnis gesetzt, dass er derzeit „mehr außerhalb als innerhalb des Vereins schaut“. Die ‚as‘ titelt mit „Messi schaut sich um“. Glaubt man der ‚Tuttosport‘, ist nun auch Juventus Turin daran interessiert, den Argentinier unter seine Fittiche zu nehmen. Die italienische Sportzeitung schlägt einen Tausch zwischen Paulo Dybala und La Pulga vor. Abwarten, ob die Alte Dame die Idee aufgreift und in die Tat umsetzt.

Real ist für PSG im CL-Finale

Am Sonntag steigt das Finale der Champions League zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München. Der ‚as‘ zufolge erhält der französische Klub jetzt auch noch königliche Unterstützung. Real Madrid wird PSG im Finale die Daumen drücken und hofft auf einen Sieg des Teams von Trainer Thomas Tuchel. Natürlich geschieht dies nicht ohne Hintergedanken. Für die spanische Sportzeitung ist die Sache ganz einfach: Im Falle eines Sieges hätte Kylian Mbappé sein oberstes Ziel bei den Franzosen erreicht und hätte somit keinen Ansporn mehr, bei Paris zu spielen. Demnach könnte sich dann ein Wechsel zu Real Madrid anbahnen, an dem die Spanier reges Interesse zeigen. Zudem ist es der Kindheitstraum des 21-jährigen Franzosen, für die Königlichen zu spielen. Ob es dann in der Realität wirklich so simpel sein wird, bleibt abzuwarten.

Kane in Quarantäne

Das Coronavirus hält weiterhin die Welt in Atem und schreckt auch vor dem Fußball nicht zurück. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ muss sich nun Harry Kane von Tottenham Hotspur einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen. Der englische Nationalspieler ist jüngst von seiner Reise auf die Bahamas nach London zurückgekehrt. Pech nur, dass Großbritannien das Land auf die rote Liste gesetzt hat. Damit ist auch klar, dass der Stürmerstar an dieser Stelle keine Ausnahme bildet.