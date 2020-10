Piqué erneuert Bartomeu-Kritik

Gerard Piqué holt im Zuge des Gehaltsstreits beim FC Barcelona zur erneuten Kritik an der Vereinsführung um Präsident Josep Maria Bartomeu aus. Gegenüber ‚La Vanguardia‘ prangert er wieder einmal die Vorgehensweise des Klubs an: „Die vom Klub verwendeten Formulare waren sehr schlecht. Wir sind völlig anderer Meinung.“ Dennoch unterzeichnete der Abwehrchef kürzlich eine Vertragsverlängerung bis 2024.

„Barça hat mir alles gegeben, also habe ich mich ihnen zur Verfügung gestellt“, rechtfertigt der 33-Jährige sich. Piqué hatte sich gemeinsam mit dem restlichen Mannschaftsrat in einem Schreiben direkt an Bartomeu gewandt, da sich das Team von der Vereinsführung übergangen fühlt. Was dem ehemaligen spanischen Nationalspieler ebenfalls sauer aufstößt, sind die in den Medien breitgetretenen Interna, die Teile des Teams im schlechten Licht dastehen ließ: „Mein Verhältnis zum Präsidenten kann herzlich sein. Aber es ist Wahnsinn, dass der Klub Geld ausgegeben hat, um uns zu kritisieren.“