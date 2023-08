Barça: Kommt Roque früher?

Der FC Barcelona will Vitor Roque nun doch für die anstehende Saison an Bord haben. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, versuchen die Katalanen, die Ankunft des 18-jährigen Sturmtalents vorzuziehen. Bei der Verpflichtung des Brasilianers vor wenigen Wochen hatte Barça vermeldet, dass Roque noch ein weiteres Jahr bei seinem Ausbildungsklub Athletico Paranaense verbringt. Noch muss der brasilianische Erstligist überzeugt werden, sein Sturmjuwel noch früher ziehen zu lassen. Eine Delegation aus Barcelona ist zu dem Zweck auf dem Weg nach Südamerika, um zwischen den Vereinen zu vermitteln.

Denn aktuell hat Paranaense nicht vor, Roque vor Saisonende im Dezember abzugeben. Der Youngster kommt in der laufenden Spielzeit auf 17 Tore und acht Assists in 37 Einsätzen. In Barcelona sieht man in dem Rechtsfuß eine Offensivoption, sobald Ousmane Dembélé (26) wie geplant den Klub Richtung Paris St. Germain verlässt. Roque könnte dann fernab vom Sturmzentrum als Ersatz des Franzosen den Außenbahnen eingesetzt werden. Barcelona hatte 35 Millionen Euro sowie 31 Millionen Euro an möglichen Boni für das Ausnahmetalent überwiesen.