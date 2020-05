Neue Bayern-Philosophie: Belgien-Juwel Vranckx könnte kommen

Der FC Bayern treibt die Suche nach hochtalentierten Spielern mit großer Perspektive weiter voran. Einem Bericht des ‚Daily Mirror‘ zufolge zählt der deutsche Rekordmeister zu einer Riege von Klubs, die die Fühler nach dem 17-jährigen Aster Vranckx vom belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgestreckt haben.

Trotz junger Jahre hatte sich Vranckx vor der Coronakrise zum Stammspieler aufgeschwungen – und das im zentralen Mittelfeld. Als Sechser oder Achter kann der robuste Rechtsfuß agieren, Mechelen-Coach Wouter Vrancken sieht den Youngster am liebsten auf der offensiveren der beiden Positionen. Dort kann Vranckx am besten seine Dynamik ausspielen.

Bayern setzt auf die Jugend

Zur neuen Transfer-Philosophie der Bayern würde das Juwel perfekt passen. Nicht von ungefähr betonte U19-Trainer Danny Schwarz zuletzt im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘, die Chancen auf den Durchbruch von Talenten seien „größer denn je. Ich glaube, dass Hansi Flick die richtigen Zeichen setzt, indem er viele Nachwuchstalente oben mittrainieren lässt. Er ist ganz nah dran am Jugendbereich.“

Zahlreiche Talente wurden jüngst mit den Münchnern in Verbindung gebracht, einige Deals sind sogar bereits fix. FT verschaffte unlängst in zwei Teilen einen Überblick (Teil 1, Teil 2). Das Gerücht um Vranckx kommt also nicht von ungefähr. Allerdings ist die Konkurrenz mit Manchester City oder auch dem FC Liverpool nicht gerade klein.