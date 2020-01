Der Transfermarkt im Live-Ticker

Der Transfer von Bruno Fernandes von Sporting Lissabon zu Manchester United ist durch. Wie die Red Devils verkünden, wechselt der 25-jährige Mittelfeldspieler vorbehaltlich des Medizinchecks ins Old Trafford. Sporting verabschiedete seinen Kapitän bereits via Twitter.

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".

Obrigado Capitão. Para sempre Leão pic.twitter.com/L7JqXs6RbT

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 29, 2020