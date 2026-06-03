Blitz-Transfers: Real tütet Doppelpack ein

Am 7. Juni stehen bei Real Madrid die Präsidentschaftswahlen an. Es wird davon ausgegangen, dass sich Klubchef Florentino Pérez gegen Konkurrent Enrique Riquelme durchsetzen wird. Entsprechend treibt der 79-jährige Spanier seine Real-Pläne schon voran.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ziemlich sicher ist die Rückkehr von Fußballehrer José Mourinho, der von Benfica Lissabon losgeeist wird. Darüber hinaus befinden sich bereits zwei Neuzugänge im Anflug auf die spanische Hauptstadt.

Zwei Verteidiger am Haken

Neben dem ablösefreien Wechsel von Ibrahima Konaté (27/FC Liverpool) hat Real offenbar auch die Verpflichtung von Denzel Dumfries (30/Inter Mailand) unter Dach und Fach gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung zwischen sämtlichen Parteien. Dumfries werde sich zeitnah den Madrilenen anschließen, die von einer Ausstiegsklausel über 20 Millionen Euro Gebrauch machen.

Verhandlungen mit Inter Mailand waren deshalb ohnehin nicht nötig. Und der rechte Außenbahnspieler selbst konnte schnell von einer Zusammenarbeit überzeugt werden. Entsprechend steht dem königlichen Blitz-Doppelpack wohl nichts mehr im Wege.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derweil hat Inter in Marco Palestra (21) schon einen möglichen Dumfries-Ersatz ins Visier genommen, führt Romano aus. Der aktuell von Atalanta Bergamo an Cagliari Calcio verliehene Rechtsverteidiger soll aber 50 Millionen Euro kosten und hat zudem diverse Vereine auf den Plan gerufen.