Schalke oder Freiburg: Rico in die Bundesliga?

Bereits im vergangenen Sommer wurde Sergio Rico mit einigen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Aus den Augen verloren haben die deutschen Klubs den Schlussmann bis heute nicht. Der ‚Estadio Deportivo‘ zufolge meldeten in den vergangenen Tagen der FC Schalke und der SC Freiburg Interesse am 26-Jährigen an. Während es sich bei den Königsblauen um nicht mehr als eine Anfrage handeln soll, hoffen die Breisgauer laut dem Bericht darauf, den Transfer für drei Millionen Euro über die Bühne zu bringen.

Aktuell ist der Schlussmann vom FC Sevilla an Paris St. Germain verliehen, für das er allerdings nur zwei von möglichen 23 Spielen absolvierte. An der Seine ist man daher nicht gewillt, die Kaufoption zu ziehen. Auch in seinem Heimatverein müsste sich Rico wohl mit einem Bankplatz zufriedengeben.

Torhüter-Rochade?

Für den 1,94 Meter großen Keeper könnte bei Schalke oder in Freiburg hingegen ein Stammplatz winken. Alexander Nübel (23) verlässt den Ruhrpott und schließt sich dem FC Bayern an. Markus Schubert (22) konnte bislang nicht unter Beweis stellen, dass er den Anforderungen gerecht wird und könnte verliehen werden. Neben Rückkehrer Ralf Fährmann (31) wird also womöglich noch ein Platz frei. Rico müsste sich wohl auf einen Zweikampf einlassen.

Etwas anders sieht die Situation in Freiburg aus: Alexander Schwolow besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro. Einige Vereine aus der Champions League haben ihr Interesse hinterlegt. Kurios: Sevilla-Sportdirektor Monchi soll den 27-Jährigen schon seit längerem auf dem Schirm haben und möchte ihn nach Andalusien holen. Auch Schalke erkundigte sich bereits nach dem gebürtigen Wiesbadener. Erfolgt auf der Torhüter-Position eventuell eine Rochade zwischen den Vereinen?